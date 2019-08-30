"Ъ": крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с "Новапортом", компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год. Об этом в пятницу сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным источников, предлагается создать компанию, в управление которой на пилотном этапе будет передано 10 аэропортов на условиях концессии для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры. В дальнейшем число аэропортов может быть увеличено до 50. Финансирование проекта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и льготных кредитов у госбанков.

В Минтрансе изданию подтвердили факт обращения холдингов и отметили, что "данное предложение вызывает интерес", однако требует детальной проработки.

Отмечается, что холдинг "Аэропорты регионов" также направил в правительство другое письмо, в котором просит о смягчении требований по транспортной безопасности в малых аэропортах для снижения эксплуатационных издержек. Источник в отрасли подчеркнул, что мера не повлечет за собой снижение уровня безопасности.