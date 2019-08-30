Токио впервые одобрил поставку фтороводорода в Сеул по новым ужесточенным правилам

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Власти Японии одобрили поставку фтористого водорода южнокорейской компании - впервые после того, как Токио ужесточил контроль за экспортом этого материала в Южную Корею. Об этом в пятницу объявило Министерство промышленности и торговли Южной Кореи, передает агентство Kyodo.

Ранее японские власти уже одобряли заявки на поставки южнокорейским компаниям еще нескольких видов материалов и комплектующих, подпадающих под новый ужесточенный контроль.

Отношения Токио и Сеула ухудшились этим летом после того, как японская сторона 1 июля ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников, и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отверг такую вероятность и ввел в отношении Токио аналогичные экспортные ограничения.

Раньше южнокорейские компании могли без предварительного согласования свободно закупать в Японии фторированный полиимид, фтористый водород и другие высокотехнологичные материалы. Теперь же компании Южной Кореи должны оформлять специальную заявку, которую рассматривают японские профильные ведомства. К настоящему времени не сообщалось ни об одном случае, когда японские власти отказали бы какой-либо компании Южной Кореи в поставках соответствующих материалов.

Южнокорейские власти продолжают называть действия Японии торговыми ограничениями, требуя их отмены, в то время как японское правительство настаивает на том, что предпринятые шаги не являются ограничительными, а лишь направлены на обеспечение национальной безопасности и прозрачности таких торговых операций.