"Ъ": заемщики могут получить возможность выкупать собственные долги

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разработало поправки в законы о взыскании долгов с физлиц (230-ФЗ) и "О микрофинансовой деятельности", которыми хочет обязать кредитора предлагать заемщику выкупить долг до его передачи третьим лицам. Об этом в пятницу сообщило издание "Коммерсантъ", которое ознакомилось с текстом подготовленных поправок.

По данным издания, министерство мотивирует предложение тем, что кредитор может отказать должнику в реструктуризации долга в отсутствии какой-либо объективной причины. При этом долг может быть передан третьим лицам по цене, значительно меньшей, чем сам заем. При этом всю выгоду от выплаты долга получает третье лицо, а в случае его недобросовестности могут быть ущемлены права должника.

В этой связи в поправках устанавливается, что до того, как передать долг третьим лицам, кредитор обязан предложить заемщику его выкупить. В случае, если должник или другое лицо за него перечислит кредитору установленную сумму, то права на этот долг переходят самому заемщику. Более того, у должника появится право выкупить заем за половину суммы в том случае, если он сможет доказать нарушение продавцом долга обязанности первоначального предложения выкупа долга заемщиком.

В Минэкономразвития от комментариев изданию отказались.