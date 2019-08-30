РЖД разрабатывают проекты модернизации привокзальных территорий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывают конкретные параметры развития привокзальных территорий. Компания при этом не планирует самостоятельно заниматься девелопментом и привлечет профессиональных инвесторов, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"ОАО "РЖД" является транспортно-логистической компанией и не планирует развивать компетенции в области девелопмента - для этого мы привлекаем профессиональных инвесторов, которые имеют соответствующие компетенции. В частности, в этому году было подписано соответствующее соглашение с компанией ДОМ.РФ. Такое сотрудничество позволит компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах, вовлечь привокзальные территории в проекты городского благоустройства, а также позволит РЖД получить большую отдачу от собственных активов. Конкретные параметры модернизации и развития привокзальных территорий находятся в проработке", - рассказали в пресс-службе компании.

Соглашение холдинга с ДОМ.РФ предполагает развитие вокзалов и привокзальных территорий, в данный момент компании совместно реализуют проект развития Рижского грузового двора.

Заместитель генерального директора РЖД Олег Тони ранее сообщал журналистам, что следующим этапом сотрудничества может стать реновация Киевского направления Московской железной дороги.