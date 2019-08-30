В Счетной палате считают, что неналоговые платежи эффективнее оптимизировать

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ряд обязательных неналоговых платежей нужно инвентаризировать и оптимизировать - это эффективнее, чем внесение их в Налоговый кодекс, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

По данным контрольного ведомства, на сегодняшний день в той или иной форме на неналоговые платежи приходится две трети всех источников доходов бюджета, а сумма поступлений в 2018 году превысила 1,5 трлн рублей. При этом само понятие неналоговых платежей законодательно не закреплено.

"Счетная палата предлагает провести инвентаризацию обязательных неналоговых платежей… Несмотря на большое количество платежей, они никак не систематизированы. Качество нормативно-правовой базы, которая регулирует эту сферу, очень низкое. Многие платежи не имеют экономического обоснования, а размеры ставок по некоторым сборам давно потеряли актуальность. Кроме того, нормативно не предусмотрена ответственность за неуплату или несвоевременную уплату неналоговых платежей - это негативно влияет на платежную дисциплину и, как следствие, на объемы поступлений в бюджет", - отмечается в сообщении Счетной палаты.

Предложения Минфина и позиция Счетной палаты

Правительство ведет работу в этом направлении с 2015 года. В частности, Минфин уже разработал законопроект о внесении ряда неналоговых платежей в Налоговый кодекс - министерство полагает, что такая мера позволит повысить качество их администрирования. Речь идет об экологическом, утилизационном и курортном сборах, платежах в резерв универсального обслуживания и платежах в системе "Платон". Некоторые из этих платежей имеют признаки налога.

"Однако Счетная палата считает такое решение непоследовательным. По мнению контрольного ведомства, нужно организовать инвентаризацию существующих обязательных платежей с целью их оптимизации. При этом порядок и сроки проведения инвентаризации необходимо установить правительству РФ, а также определить критерии, которым должны соответствовать обязательные неналоговые платежи. Итогом инвентаризации должен стать реестр публично-правовых обязательных платежей, порядок создания и ведения реестра следует закрепить нормативным правовым актом", - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению Счетной палаты, необходимо изучить все платежи с позиции экономической эффективности и фискальной значимости, определить объем средств, которые поступают от их уплаты и цели, на которые они будут направлены.

"Мы считаем, что вносить платеж в Налоговый кодекс можно только после того, как он пройдет настоящую трансформацию, будет отвечать требованиям Налогового кодекса, и только в том случае, если он действительно нужен и несет фискальную функцию. Я думаю, что такая работа займет минимум два-три года. И после этого все, что не пройдет инвентаризацию, должно быть отменено", - сказал аудитор Сергей Штогрин, слова которого приводятся в сообщении.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, слова которого также приводятся в сообщении, заявил: "Это очень важная тема, так как налоговое бремя на бизнес - бич нашего инвестиционного климата. В силу того, что Счетная палата работает и с налоговой службой, и с Казначейством, и с другими институтами, которые прямо связаны с этими неналоговыми платежами, я вижу нашей задачей - помочь бизнесу в этом вопросе".

По словам Кудрина, "полученные результаты - это пока только первый срез. Дальнейший анализ должен показать классификации или подходы к инвентаризации. И здесь нужно действовать осторожно, так как многие платежи имеют значение, и важно правильно определить, от чего можно отказаться, а что должно остаться. Это сложная, системная, детальная, тщательная работа", - сказал он.