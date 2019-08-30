В работе "Сбербанк Онлайн" произошел сбой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщают в пятницу о проблемах в его работе. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться около 11 часов. Большинство столкнувшихся с проблемами пользователей (73%) сообщают, что не могут перевести деньги, еще 26% не могут войти в систему.

По информации сервиса, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре и других городах.