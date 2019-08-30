Чистая прибыль Совкомбанка в первом полугодии выросла на 21,2%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года выросла на 21,2% и достигла 13 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности банка.

Отмечается, что чистый процентный доход банка за отчетный период увеличился на 24%, до 26,4 млрд руб., а чистый комиссионный доход - на 26%, до 11,7 млрд руб.

При этом капитал банка вырос на 11%, до 127 млрд руб. за счет чистой прибыли, а также проведенной в апреле допэмиссии акций в пользу иностранных инвесторов в размере 6,1 млрд руб. Банк суммарно за 6 месяцев 2019 года выплатил акционерам около 5,9 млрд рублей дивидендов.

Согласно данным отчетности, кредитный портфель банка в первом полугодии увеличился на 8% и составил 428 млрд рублей. Наибольший рост показал портфель автокредитов (+19%, 88,9 млрд руб.), а также портфель карты рассрочки "Халва" (+61%, 32,7 млрд руб.).

"За последние годы банк существенно нарастил долю доходов от регулярного бизнеса, как за счет новых сегментов низкорискового кредитования (ипотека и автокредиты), так и за счет увеличения доли комиссионных доходов. Снижение влияния фактора единовременных доходов, а также успешно проведенная диверсификация бизнеса значительно повысили устойчивость банка к рыночным и макроэкономическим рискам. Это позволит банку стабильно и предсказуемо развиваться, имея при этом запас прочности и необходимую гибкость на случай резких рыночных колебаний", - прокомментировал финансовый результат банка председатель правления Дмитрий Гусев.

ПАО "Совкомбанк" входит в топ-20 крупнейших банков страны по активам. В банке работает 15 тыс. сотрудников в 2 431 отделениях и мини-офисах, расположенных в 1027 населенных пунктах 75 регионов РФ. Банк обслуживает 5,4 млн клиентов, в т. ч. 4,9 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков. Корпоративными клиентами банка являются более 200 тыс. компаний и корпораций.