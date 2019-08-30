Компания Auchan понесла в первом полугодии убытки в размере €1,5 млрд

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Корпорация Auchan, один из крупнейших в мире операторов розничных сетей, понесла в первом полугодии убытки в €1,5 млрд. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководства компании.

По причине получения недостаточного дохода компания вынуждена была продать ряд своих структур в Италии и Вьетнаме. Также компания избавилась от собственного банка Oney. В то же время компания отмечает, что без учета этих "чрезвычайных продаж" ее коммерческая деятельность является убыточной лишь на €124 млн.

По итогам 2018 года коммерческая деятельность Auchan завершилась финансовыми потерями в €1,145 млрд. После этого компанией был принят план мер по нормализации ситуации, предусматривающий избавление от убыточных структур. В настоящее время ее деятельность сосредоточена на двух направлениях - это розничная сеть Auchan Retail и деятельность в сфере торговли недвижимостью посредством Ceetrus.

В конце апреля компания начала продажу во Франции 21 магазина. Всего в стране у Auchan 637 магазинов, в которых заняты 73,8 тыс. работников.

"Мы вынуждены были принять решения относительно собственности компании и это, за исключением нескольких случаев, начинает приносить свои плоды. Примером этого является продажа структур в Италии и Вьетнаме, хотя это и отразилось в данный момент отрицательно на общих результатах", - говорится в заявлении компании.