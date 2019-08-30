"Россети" доработают программу цифровизации с учетом предложений специалистов

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует учесть в программе "Цифровой трансформации 2030" предложения участников съезда руководителей и специалистов электросетевого комплекса, который проходит в Челябинске, до конца 2019 года, сообщил ТАСС генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский в кулуарах мероприятия.

"Программа "Цифровой трансформации 2030" - это гибкий документ. По результатам пилотирования возникают лучшие практики на основании которых мы дорабатываем концепцию. Обратная связь от специалистов во время съезда - это возможность увидеть то, как можно сделать оптимальнее. Конечно, на основании этого мы делаем SWОT - анализ и будем вносить изменения в документы", - сказал он, комментируя один из результатов проведения мероприятия.

Он отметил, что "Россети" впервые в истории российской электроэнергетики собрали руководителей всех районов первичного звена электросетевой энергетики. "Мы собрали всех, чтобы обсудить наши стратегические ориентиры. Один из них цифровая трансформация", - сказал глава компании.

Отвечая на вопрос о возможности принятия изменений в программу цифровой трансформации до конца 2019 года он отметил, что они будут приняты.

"У нас задача подходить гибко. Это не значит что меняются целевые ориентиры или логика концепции. Они выбраны правильно. Это значит, что мы дорабатываем, как наилучшим образом внедрять и реализовывать те или иные изменения", - уточнил Ливинский.

О мероприятии

Всероссийский съезд руководителей и специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики" проходит в Челябинске с 29 по 31 августа 2019 года. Почти 2000 человек принимают участие в нем.

Работники группы компаний "Россети", а также других электросетевых организаций рассмотрят приоритеные направления развития отрасли, связанные с модернизацией и цифровой трансформацией электросетевой инфраструктуры.

31 августа будут определены 100 победителей конкурса "Лидеры энергетики". Они будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы "Россети" в ближайшие два месяца. Победители конкурса также получат сертификаты по 500 тыс. рублей на обучение и повышение квалификации, пояснил Ливинский.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.