Петербург и Дрезден намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта и IT-технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Дрезден планируют укрепить взаимодействие в сфере транспорта, информационных технологий, дорожного строительства и молодежных обменов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с обер-бургомистром Дрездена Дирком Хильбертом.

"Мы хотим выступить с предложением организовать тестирование новых типов подвижного состава на альтернативных источниках энергии. В случае успешного апробирования эти технологии могут быть использованы отечественными производителями", - сказал Беглов.

Он также отметил, что оба города в рамках дорожной карты на 2018-2025 гг. намерены развивать отношения в сфере коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства, информационных технологий. При этом он подчеркнул, что Германия остается одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Петербурга. "Мы готовы укреплять связи с Германией и в первую очередь с нашим давним партнером и другом Дрезденом", - сказал глава города.

Участники встречи также напомнили, что в 2021 году города отметят 60-летие побратимских отношений. В прошлом году их сотрудничество было отмечено специальной наградой министров иностранных дел России и ФРГ, указал Беглов.

Молодежные обмены и культура

В свою очередь немецкая делегация предложила Петербургу расширить молодежные обмены, в том числе ввести практику обменов между молодыми сотрудниками городских администраций. "Эту программу мы планируем провести с различными городами-побратимами, поэтому будем рады, если сможем отправить в Санкт-Петербург на несколько недель ряд молодых сотрудников городской администрации", - сказал Хильберт.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры. В частности, Беглов обратил особое внимание, что Петербург поддержал инициативу немецкой стороны о проведении в городе на Неве Дрезденского оперного бала: представления с участием звезд мировой оперной сцены пройдут 31 августа в Михайловском театре, в Санкт-Петербургской филармонии и на Площади Искусств. "Мы ждали этого большого культурного события и обстоятельно к нему готовились", - подчеркнул врио губернатора.

Он также пригласил делегацию из Дрездена принять участие в работе Петербургского международного культурного и инновационного форумов, которые пройдут осенью. "Наши друзья и партнеры из Дрездена - всегда желанные гости в нашем городе", - резюмировал Беглов.