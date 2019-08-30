Город Хайкоу с января по июль сократил таможенные сборы на $6,6 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 30 августа. /ТАСС/. Город Хайкоу, через который поступает основной поток зарубежных товаров на остров Хайнань, за первые семь месяцев текущего года сократил таможенные сборы на 46,7 млн юаней ($6,6 млн). Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, благодаря усилиям властей более 100 компаний, импортирующих на Хайнань широкий перечень товаров, смогли снизить издержки и повысить свою конкурентоспособность на китайском рынке. Согласно опубликованным данным, около 15% от суммы облегченных пошлин (примерно $1 млн) приходится на предприятия, добывающие цирконий и экспортирующие его в КНР. За ними следуют поставщики автомобилей, производители химической продукции и прочих товаров.

"Для успешного внедрения стратегии по оптимизации системы сбора пошлин мы активно расширяем сферу услуг, предоставляемых в режиме единого окна, заблаговременно изучаем план ввоза продукции компаниями-импортерами", - рассказал китайским СМИ представитель таможенного управления Хайкоу.

По его словам, для предоставления консультационных услуг и информации о внешней торговле острова Хайнань, создана специальная горячая линия, в том числе для разъяснения правил, позволяющим поставщикам снизить расходы. В этом году по упрощенным правилам в провинцию прибыли свыше 1,4 тыс. контейнеров с различными товарами, а также 2,2 тыс. частных почтовых отправлений.

"Хайнань продолжит работу над оптимизацией условий для бизнеса, упрощения режима внешней торговли, а также будет содействовать структурным преобразованиям местных предприятий, для формирования на острове порта и зоны свободной торговли", - подчеркнул представитель таможни.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании экспериментальной зоны свободной торговли и особой экономической зоны Хайнань. Она позволит вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить инновационную базу, за счет которой курортная провинция будет постоянно преображаться. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой.