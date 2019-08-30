Трамп предложил General Motors вернуть в США выведенные за границу производства

ТАСС, 30 августа. Президент США Дональд Трамп предложил автомобильной корпорации General Motors вернуть в Соединенные Штаты производства, перенесенные за границу, в том числе в Китай, напомнив, что американское правительство спасло ее от банкротства после кризиса 2008 года.

"General Motors, которая когда-то была гигантом Детройта [город - центр автомобильной промышленности США], сейчас один из самых мелких автопроизводителей здесь, - заявил Трамп, имея в виду объемы производства компании на территории США. - Они перевели крупные заводы в Китай, до того, как я вступил в должность [президента]".

"Они сделали это, несмотря на то, что правительство США спасло их, предоставив помощь. Сейчас они должны начать снова возвращаться в Америку?" - задался вопросом Трамп.

В 2009 году из-за мирового финансово-экономического кризиса американские автомобильные компании General Motors, Ford и Chrysler оказались на грани краха, General Motors и Ford объявили о своем банкротстве и проведении с помощью правительства США реструктуризации бизнеса. Правительство США предоставили этим трем компаниям финансовую помощь на $80 млрд, большую часть этих средств ($70 млрд) правительство потом получило обратно.