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Трамп предложил General Motors вернуть в США выведенные за границу производства

Президент США отметил, что американское правительство спасло корпорацию от банкротства после кризиса 2008 года

ТАСС, 30 августа. Президент США Дональд Трамп предложил автомобильной корпорации General Motors вернуть в Соединенные Штаты производства, перенесенные за границу, в том числе в Китай, напомнив, что американское правительство спасло ее от банкротства после кризиса 2008 года.

"General Motors, которая когда-то была гигантом Детройта [город - центр автомобильной промышленности США], сейчас один из самых мелких автопроизводителей здесь, - заявил Трамп, имея в виду объемы производства компании на территории США. - Они перевели крупные заводы в Китай, до того, как я вступил в должность [президента]".

"Они сделали это, несмотря на то, что правительство США спасло их, предоставив помощь. Сейчас они должны начать снова возвращаться в Америку?" - задался вопросом Трамп.

В 2009 году из-за мирового финансово-экономического кризиса американские автомобильные компании General Motors, Ford и Chrysler оказались на грани краха, General Motors и Ford объявили о своем банкротстве и проведении с помощью правительства США реструктуризации бизнеса. Правительство США предоставили этим трем компаниям финансовую помощь на $80 млрд, большую часть этих средств ($70 млрд) правительство потом получило обратно.

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СШАКитайТрамп, Дональд
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