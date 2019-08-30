Украинское предприятие потребовало переименовать российскую модификацию Ан-124 "Руслан"

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Украинское госпредприятие "Антонов" требует убрать свое фирменное обозначение из названия модификации самолета Ан-124 "Руслан", которую разрабатывает российское конструкторское бюро "Ильюшин". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба украинской компании.

По данным пресс-службы, "Ильюшин" разрабатывает модификацию тяжелого дальнего транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которая получит индекс Ан-124-100М.

"Специалисты предприятия "Антонов" не отрицают техническую возможность глубокой модификации Ан-124-100 "Руслан". Но подбор и установка нового оборудования конструкторским бюро "Ильюшин" приведет к ключевым изменениям характеристик самолета по сравнению с базовой моделью", - говорится в сообщении. В компании добавили, что она не участвует в данной работе. "Поэтому самолету необходимо новое обозначение без ссылки на "Ан", - считают в украинском концерне.

Самолет Ан-124 "Руслан" предназначен для транспортировки людей и грузов, в том числе крупногабаритных. Максимальная грузоподъемность составляет 120 тонн, дальность полета с полной загрузкой - 4,8 тыс. км. КБ "Ильюшин" планирует к 2022 году создать модернизированную версию тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" под обозначением Ан-124-100М.