Более 300 компаний примут участие в X Тюменском нефтегазовом форуме

ТАСС, 30 августа. Более 300 компаний направили заявки на участие в работе X Тюменского нефтегазового форума, который пройдет с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор оргкомитета форума Владимир Илющенко.

"У нас идет активная фаза подготовки к крупному отраслевому событию. В форуме примут участие более 300 компаний, это "Новатэк", "Лукойл", "Газпром нефть", "Сибур". У нас будут все крупные игроки рынка, федеральные спикеры, разные эксперты нефтегазовой промышленности", - сказал Илющенко.

Свое участие в форуме подтвердили руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, лидеры нефтегазодобывающих компаний. В частности, в Тюмень приедут министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. В числе губернаторов, подтвердивших свое участие в форуме - глава Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Также в списке участников генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, глава ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, руководитель ООО "Сибур" Михаил Карисалов, старший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров, первый заместитель председателя правления ПАО "Новатэк" Александр Фридман.

Тюменский нефтегазовый форум - главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний - лидеров рынка.