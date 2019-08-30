Инноваторы Ростовской области привлекли более 70 млн рублей на реализацию проектов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Шести участникам от Ростовской области удалось привлечь свыше 70 млн рублей на реализацию своих проектов по конкурсным программам Фонда содействия инновациям. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областного правительства.

"Шести участникам от Ростовской области удалось привлечь свыше 70 млн рублей на реализацию своих проектов - от 500 тыс. рублей до 20 млн рублей. Их проекты оказались одними из самых актуальных и достойных", - цитирует пресс-служба генерального директора Агентства инноваций Ростовской области Анну Пушенко.

В числе проектов-победителей от региона - "Разработка нанопористого материала для сохранения свежести фруктов и овощей", "Разработка "умного" контейнера-трансформера SmartBox для оптимизации рынка транспортно-логистических услуг в условиях урбанизированной среды", "Единая реестровая информационно-аналитическая система (ЕРИАС) как инструмент преодоления информационной раздробленности РОИВ и ОМСУ" и другие проекты.

Автономная некоммерческая организация "Агентство инноваций Ростовской области" создана с целью поддержки и развития инфраструктуры инновационного предпринимательства региона.

"Участие малых инновационных предприятий в программах фонда позволяет довести разработку от научной идеи до создания устойчивого бизнеса, привлекательного для отечественных и зарубежных инвесторов", - уточнили в пресс-службе.