В ЦБ прокомментировали присоединение Вокбанка к МИнБанку

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Присоединение Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк) позволит ускорить развитие региональной сети последнего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России, комментируя решение об объединении двух санируемых банков.

"Отмечаем, что местонахождение АО "Вокбанк" и его дополнительных офисов комплементарно ПАО "МИнБанк" и позволит ускорить развитие его региональной сети. На основании принятого решения банками будут инициированы соответствующие корпоративные процедуры, по результатам которых будет осуществлено присоединение", - сказали в пресс-службе.

В регуляторе также уточнили, что при принятии решения о реорганизации Вокбанка учитывался его размер, необходимость дополнительных затрат и отсутствие перспектив для его самостоятельного развития.

В пятницу ЦБ РФ сообщил, что принял решение о присоединении Волго-Окского коммерческого банка к Московскому индустриальному банку. Обе кредитные организации проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Ранее регулятор рассматривал возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило.

Санацией Вокбанка занимался "Тройка-Д Банк", однако 17 апреля 2019 года у него была отозвана лицензия. После этого ЦБ РФ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора. В июле сообщалось, что Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублей.