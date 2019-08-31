Новак спрогнозировал увеличение потребления электроэнергии в мире в два раза до 2040 года

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в мире может вырасти более чем в два раза до 2040 года. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе выступления на церемонии награждения победителей Всероссийского съезда руководителей и специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики".

"Потребление электроэнергии будет расти и мы видим, что это уже происходит более высокими темпами. Растет потребление и спрос именно на электроэнергию, внедряются современные технологии во всех отраслях, увеличивается потребление. Речь идет и о электромобилях, и о гаджетах, о роботизации многих процессов. В перспективе до 2040 года если общее потребление энергии в мире вырастет примерно в полтора-два раза, то потребление электроэнергии вырастет более чем в два раза", - сказал он.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что конкурс "Лидеры энергетики" - это очень важное событие для отрасли.

"Энергетика является одной из основных отраслей экономики, от нее зависит развитие нашей страны. Если наша энергетика будет находится на высоком уровне развития, будет обновляться. Конечно, наша страна будет развиваться. Для этого необходимы кадры, и я очень рад, что компания "Россети" считает для себя очень важным развитие кадрового потенциала", - отметил Новак.

Он напомнил, что конкурс собрал со всей страны около 2 тыс. участников не только компаний "Россети", но и представителей всех системообразующих энергетических компаний.

О мероприятии

Всероссийский съезд руководителей и специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики" прошел в Челябинске с 29 по 31 августа 2019 года. В нем приняли участие почти 2 тыс. человек.

Работники группы компаний "Россети", а также других электросетевых организаций рассмотрели приоритетные направления развития отрасли, связанные с модернизацией и цифровой трансформацией электросетевой инфраструктуры.

31 августа определены 102 победителя конкурса "Лидеры энергетики". Они будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы "Россети" в ближайшие два месяца. Победители конкурса также получили сертификаты по 500 тыс. рублей на обучение и повышение квалификации.