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Кабмин одобрил выделение дотаций на поддержку бюджетов Алтая и Забайкалья

Правительство выделит на поддержание сбалансированности бюджетов регионов 700 млн рублей и 2,9 млрд рублей соответственно

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило предоставление бюджетам Республики Алтай и Забайкальского края 700 млн рублей и 2,9 млрд рублей соответственно на поддержание их сбалансированности. Об этом говорится в перечне решений кабмина, принятых на заседании в четверг и опубликованных в субботу.

"Одобрить предоставление в 2019 году из федерального бюджета бюджету Республики Алтай 700 млн рублей и бюджету Забайкальского края 2900 млн рублей дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации", - указано в документе.

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