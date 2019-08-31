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В США заявили, что могут помочь Украине стать независимой от газа из России

По словам министра энергетики США Рика Перри, этому могут способствовать поставки сжиженного природного газа в Польшу

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Поставляя сжиженный природный газ (СПГ) в Польшу, США намерены помогать Украине стать независимой от российских поставок газа. Об этом заявил на пресс-конференции в субботу министр энергетики США Рик Перри.

Перри напомнил, что США уже поставляют в Польшу СПГ. "Таким образом мы помогаем польским партнерам стать независимыми от поставок российского газа, - указал он. - Через Польшу этот СПГ может помочь другому союзнику - Украине - предотвратить угрозу сокращения поставок российского газа", - считает он.

Теги
УкраинаСШАРоссияПольшаПерри, Рик
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