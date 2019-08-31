Варшава и Вашингтон договорились о диалоге с целью развития польской атомной энергетики

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Представители правительств Польши и США в ходе состоявшихся в Варшаве переговоров с участием американского министра энергетики Рика Перри договорились о диалоге с целью развития польской атомной энергетики. Об этом сообщило в субботу бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

"Делегации договорились в середине ноября текущего года организовать польско-американский форум атомной промышленности, цель которого - собрать предпринимателей из двух стран, которые могут поспособствовать развитию польской программы атомной энергетики", - указано в сообщении.

Польша планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков. В качестве партнера для этого проекта республика рассматривает США, Японию и Южную Корею. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и заключит соглашение на 20 лет реализации инвестиции, а затем - на период функционирования этих электростанций.