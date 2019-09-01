В Индии заявили, что готовы сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Индия готова к укреплению сотрудничества с Дальним Востоком России в ряде областей, в том числе в энергетической отрасли, черной металлургии, угольном секторе. Об этом сообщает в воскресенье информационный департамент правительства Индии на своем сайте по итогам визита в Москву индийского министра нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Дхармендры Прадхана.

"В ходе встречи с вице-премьером России [Юрием] Трутневым господин Прадхан сообщил, что Индия привержена укреплению сотрудничества в области энергетики и черной металлургии с российским Дальним Востоком. Он также выразил заинтересованность Индии в наращивании энергетического сотрудничества с Россией и в том, чтобы стать долгосрочным партнером российского угольного сектора", - указывается в сообщении.

Дхармендра Прадхан посетил Москву 29 - 30 августа по приглашению министра энергетики РФ Александра Новака. Индийского министра сопровождала представительная делегация, в том числе ряд руководителей крупных индийских нефтегазовых, металлургических и консалтинговых компаний.

Как указывается в сообщении департамента информации индийского правительства, Прадхан встретился с полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьером Юрием Трутневым, министром энергетики Александром Новаком и заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым. Кроме того, делегация провела встречи с руководителями ряда ведущих нефтяных, газовых, угольных и металлургических компаний РФ и обсудила пути дальнейшего укрепления сотрудничества. Министр Прадхан и члены индийской делегации посетили Инновационный центр и Московскую школу управления "Сколково".

"За неделю до поездки премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток этот визит стал мощным сигналом об интересе Индии к сотрудничеству с Россией в энергетическом и минеральном секторах", - отмечается в сообщении.

Визит проходил в рамках подготовки к предстоящей поездке индийского премьер-министра Моди во Владивосток по приглашению президента России Владимира Путина. Моди будет участвовать в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября.