Украинцы просят Зеленского снизить цены на бензин

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Электронная петиция о необходимости снизить на Украине цены на бензин зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского. Автор обращения требует от главы государства рассмотреть вопрос об уменьшении стоимости бензина марок Аи-92 и Аи-95 до 20 гривен за литр (около $0,8).

В настоящее время цены на эти нефтепродукты в стране, в зависимости от регионов, могут достигать 30-31 гривны за литр (более $1,2).

На Украине производством нефтепродуктов в настоящее время занимается только один Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (компания "Укртатнафта"). Нефть, которая поставляется на этот НПЗ, в основном добывается на самой Украине компанией "Укрнафта". Кроме того, незначительные поставки туда осуществляются из Азербайджана. В июле этого года впервые на Украину была доставлена также нефть из США. Танкер Wisdom Venture доставил в одесский порт 75 тыс. т нефти марки сорта Bakken, которая по нефтепроводу была перекачена на Кременчугский НПЗ.

Основным же источником получения бензина остается импорт. По данным отраслевого издания Enkorr, за семь месяцев 2019 года Украина сократила импорт бензина на 8,9%, до 582 тыс. т. Основные страны, которые поставляют топливо на Украину - Белоруссия и Литва. Сокращение поставок наблюдается второй год подряд. В 2018 году рынок бензина сократился на 4,9% преимущественно за счет роста рынка сжиженного газа для автомобилей.

В мае 2019 года Антимонопольный комитет Украины предупредил, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти из-за вступления в силу с 1 июня новых правил импорта из России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

Для того, чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она в течение трех месяцев должна набрать не менее 25 тысяч подписей.