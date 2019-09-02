Путин заявил, что РЖД модернизируют железные дороги Монголии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны. Об этом глава государства сказал в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", которое он дал в преддверии своего визита в Улан-Батор, запланированного на 3 сентября.
"Большое внимание в двустороннем диалоге уделяем транспортноинфраструктурной сфере, дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии, - отметил глава государства. - В этих целях РЖД планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги - ключевой для страны транспортной артерии".
Путин подчеркнул, что в последние годы двусторонняя торговля РФ и Монголии развивается высокими темпами. По его словам, в 2018 году товарооборот увеличился почти на 21% и составил $1,65 млрд, а за январь-июнь текущего года он вырос еще на 11,8% - до $800 млн.
Говоря о сотрудничестве в энергетике, Путин напомнил, что российские компании ведут поставки электроэнергии в Монголию и участвуют в техническом перевооружении ее генерирующих мощностей. Также российский лидер отметил интересные проекты в области промышленности и сельского хозяйства. "Активное сотрудничество ведется в санитарной и ветеринарной сферах, - добавил он. - В прошлом году успешно завершен второй этап гуманитарной программы вакцинации скота на территории Монголии, что позволит облегчить доступ монгольской животноводческой продукции на российский рынок".
Путин подчеркнул, что Москва и Улан-Батор придают большое значение вопросам охраны окружающей среды. "Ведутся переговоры о создании ряда совместных заповедников в приграничных районах, - сказал он. - Это будет способствовать сохранению уникального биоразнообразия общего региона". Президент РФ отметил, что Москва продолжает помогать монгольской стороне в подготовке национальных кадров. "Сегодня в высших учебных заведениях России обучается около трех тысяч граждан Монголии, - констатировал он. - Ежегодно выделяем 500 государственных стипендий для монгольских студентов".
Отвечая на вопрос о возможности снижения таможенных пошлин, российский лидер напомнил, что в 2015 году между Евразийской экономической комиссией и монгольской стороной была создана совместная рабочая группа, которая занимается повышением эффективности взаимной торговли, включая устранение барьеров, улучшение таможенного администрирования, гармонизацию санитарных норм. "Зачастую упрощение технических требований дает гораздо больший импульс деловому взаимодействию, чем уменьшение пошлин", - заметил президент РФ.