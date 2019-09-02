Путин заявил, что РЖД модернизируют железные дороги Монголии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны. Об этом глава государства сказал в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", которое он дал в преддверии своего визита в Улан-Батор, запланированного на 3 сентября.

"Большое внимание в двустороннем диалоге уделяем транспортноинфраструктурной сфере, дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии, - отметил глава государства. - В этих целях РЖД планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги - ключевой для страны транспортной артерии".

Путин подчеркнул, что в последние годы двусторонняя торговля РФ и Монголии развивается высокими темпами. По его словам, в 2018 году товарооборот увеличился почти на 21% и составил $1,65 млрд, а за январь-июнь текущего года он вырос еще на 11,8% - до $800 млн.

Говоря о сотрудничестве в энергетике, Путин напомнил, что российские компании ведут поставки электроэнергии в Монголию и участвуют в техническом перевооружении ее генерирующих мощностей. Также российский лидер отметил интересные проекты в области промышленности и сельского хозяйства. "Активное сотрудничество ведется в санитарной и ветеринарной сферах, - добавил он. - В прошлом году успешно завершен второй этап гуманитарной программы вакцинации скота на территории Монголии, что позволит облегчить доступ монгольской животноводческой продукции на российский рынок".

Путин подчеркнул, что Москва и Улан-Батор придают большое значение вопросам охраны окружающей среды. "Ведутся переговоры о создании ряда совместных заповедников в приграничных районах, - сказал он. - Это будет способствовать сохранению уникального биоразнообразия общего региона". Президент РФ отметил, что Москва продолжает помогать монгольской стороне в подготовке национальных кадров. "Сегодня в высших учебных заведениях России обучается около трех тысяч граждан Монголии, - констатировал он. - Ежегодно выделяем 500 государственных стипендий для монгольских студентов".

Отвечая на вопрос о возможности снижения таможенных пошлин, российский лидер напомнил, что в 2015 году между Евразийской экономической комиссией и монгольской стороной была создана совместная рабочая группа, которая занимается повышением эффективности взаимной торговли, включая устранение барьеров, улучшение таможенного администрирования, гармонизацию санитарных норм. "Зачастую упрощение технических требований дает гораздо больший импульс деловому взаимодействию, чем уменьшение пошлин", - заметил президент РФ.