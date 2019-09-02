РБК: ПФР предложил пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно. Об этом в понедельник сообщает газета РБК со ссылкой на письмо, содержащее предложения ПФР и разосланное Министерством труда в заинтересованные ведомства.

Как отмечает издание, на данный момент граждане РФ, выходящие на пенсию, получают накопления единовременно в том случае, если рассчитанная для них накопительная пенсия меньше 5% от суммы общей пенсии. Если же эта сумма превышает 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. По подсчетам аналитиков, для назначения такой пенсии необходимо иметь порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений.

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год - 8846 рублей. По данным издания, в случае реализации предложений, выдвинутых ПФР, доля выходящих на пенсию россиян, получающих накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

В пресс-службе Минтруда изданию подтвердили содержание письма. Как сообщил РБК представитель ведомства, предложение ПФР было направлено на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов с тем, чтобы выработать объективную позицию по данным предложениям фонда. По словам представителя Минтруда, решение будет принято исходя из интересов россиян. Минфин и ЦБ подтвердили получения письма и отметили, что позиция по нему формируется.