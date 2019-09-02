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"Ъ": AliExpress начнет доставлять заказы в одной посылке от разных поставщиков

При общей сумме заказа более $5 услуга будет бесплатной
Описание
© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Торговая площадка AliExpress в начале сентября запускает для российских покупателей услугу, в рамках которой товары от разных поставщиков будут формироваться в одной посылке, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.

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Услуга будет доступна бесплатно при общей сумме заказа более $5.

В компании ожидают, что новая услуга сократит сроки доставки в два раза, а также позволит нарастить средний чек заказа. Кроме того, AliExpress намерен снизить и количество неполученных заказов.

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