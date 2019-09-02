Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за август 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,1%, до 213,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,1% и составил 271,2 млрд тонно-км. При этом погрузка за восемь месяцев 2019 года, по оперативным данным, составила 850,5 млн т, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Наиболее заметное снижение наблюдается по итогам января - августа 2019 года в погрузке зерна - этот показатель уменьшился на 29,4%, до 12,6 млн т. Наибольший рост продемонстрировала погрузка цемента, которая возросла на 5,7%, до 18,2 млн т.