РЖД и "Газпром" планируют до конца года договориться о поставке СПГ для локомотивов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. РЖД и "Газпром СПГ технологии" подписали протокол о намерениях, документ предполагает, что стороны до конца 2019 года заключат договор о поставках сжиженного природного газа для локомотивов РЖД. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга.

"В протоколе зафиксировано намерение сторон до конца текущего года подписать предварительный долгосрочный договор поставки СПГ для нужд ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Сотрудничество сторон направлено на расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива на железнодорожном подвижном составе, снижение экологической нагрузки на окружающую среду, увеличение потребления газа на внутреннем рынке.

В РЖД напомнили, что протокол подписан в рамках реализации программы мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в области использования природного газа в качестве газомоторного топлива, подписанного между ПАО "Газпром", РЖД, "Синарой" и "Трансмашхолдингом" в июне 2016 года.