В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Открытие Татарстанского нефтегазохимического форума состоялось в понедельник в выставочном центре "Казанская ярмарка".

"В этом году мы посвящаем наш форум знаменательной дате - 300-летию российского горного и промышленного надзора. История службы неразрывно связана с историей развития промышленности нашей страны, укрепления его сырьевого и энергетического потенциала", - сказал на церемонии открытия президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, на площадке форума представлены экспозиции 180 ведущих отраслевых компаний из 31 региона РФ, 23 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как уточнил Минниханов, в выставочных экспозициях и деловой программе форума нашли отражение такие темы, как цифровизация отрасли, инновация в нефтегазовой добыче и нефтесервисе, рациональное природопользование. "Именно данные темы будут определять динамику развития нефтегазовой промышленности нашей страны", - сказал он.

Форум, который, по данным организаторов, является одним из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, продлится до 4 сентября.