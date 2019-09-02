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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

WSJ: новые проблемы возникли в решении вопроса о возобновлении полетов Boeing 737 MAX

Европейские авиарегуляторы заявили о необходимости дополнительных проверок обновленной системы компьютерного обновления, сообщила газета

ТАСС, 2 сентября. Возобновление полетов самолета Boeing 737 MAX может быть отложено на конец 2019 года и затронуть сезон новогодних праздников из-за конфликта между американской компанией Boeing и международными авиарегуляторами, который разгорелся после встречи их представителей в августе. Об этом в понедельник сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации и профсоюзе пилотов.

По их данным, представители авиавластей США, Европы и Бразилии выступили с критикой Boeing в связи с тем, что компания во время организованной встречи не предоставила информацию об обновлении компьютерной системы управления 737 MAX. Американская авиакомпания должна предоставить соответствующие документы об обновлениях в ПО на проверку Федеральному авиационному управлению (ФАУ) США, после чего должна быть проведена повторная встреча, в ходе которой будет определен срок проведения полетов на симуляторе, а также сертификации.

Как указали источники издания, вынужденные меры приведут к еще нескольким неделям задержек, что сводит к минимуму шансы на возвращение в США к полетам 737 MAX до начала рождественских праздников в декабре. Европейские авиарегуляторы заявили о необходимости дополнительных проверок обновленной системы компьютерного обновления и MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности), что может отложить начало полетов вплоть до января.

В Boeing отказались комментировать итоги прошедшей в августе встречи между авиапроизводителем и авиарегуляторами. Представитель ФАУ, в свою очередь, заявил, что ведомство проводит тщательную проверку всех обновлений 737 MAX и не преследует четкого графика по возобновлению эксплуатации самолетов.

Издание отмечает, что разногласия произошли в связи с обнаружением риска для работы системы компьютерного управления полетов Boeing 737 MAX, что повлекло за собой необходимость внесения дополнительных изменений в программное обеспечение, а также проведение тестирования.

Приостановка полетов 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года в катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. Предполагается, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Как отметила телекомпания CNBC, ФАУ пока не называло сроков выдачи разрешения на возобновление полетов этих самолетов.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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