Могерини: выделенный ЕС пакет помощи Украине стал крупнейшим за всю историю союза

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Пакет помощи для Украины, предоставленный Евросоюзом за последние пять лет, стал крупнейшим за всю историю сообщества. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая на ежегодной конференции европейских послов в Брюсселе.

"Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла очень большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад, - сказала она. - За эти пять лет мы предоставили Украине самый большой пакет помощи в истории ЕС".

По ее словам, ЕС помог и помогает Киеву в сфере безопасности, в развитии страны, инфраструктуры, создании рабочих мест. Она подчеркнула, что именно помощь ЕС помогла Украине выбраться из кризиса.

В 2014-2018 годах было осуществлено три программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС на сумму более €3 млрд. Условиями предоставления средств были борьба с коррупцией, эффективное управление государственными финансами, приватизация и реформа управления госпредприятиями, реформы в сфере энергетики, здравоохранения и социальной защиты.