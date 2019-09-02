VR Group присоединится к электронной торговой площадке РЖД к началу 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Государственный железнодорожный перевозчик Финляндии VR Group к началу 2020 года запустит электронную торговую площадку (ЭТП) и присоединит ее к ЭТП "Грузовые перевозки" "Российских железных дорог" (РЖД). Компания разрабатывает торговую площадку на базе технологии РЖД, сообщил ТАСС в понедельник начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион.

"VR Group реализует собственную электронную торговую площадку на основе технологии РЖД. После ввода ее в эксплуатацию обе системы будут синхронизированы, что ускорит процесс оформления документации для осуществления трансграничных железнодорожных перевозок. Запустить собственную ЭТП VR Group планирует в начале 2020 года", - сказал он.

ЭТП VR Group будет действовать по аналогии с ЭТП "Грузовые перевозки" РЖД. Это открытая интернет-площадка для заказа, оплаты и исполнения транспортных, логистических и сопутствующих услуг различных поставщиков. Система призвана упростить доступ к услугам РЖД для малых и средних грузоотправителей за счет применения электронных накладных при организации грузовых перевозок.