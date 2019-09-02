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РЖД продлили скидку на перевозку угля в порты Азово-Черноморского бассейна до конца года

Понижающий коэффициент к тарифу на перевозку по недозагруженным направлениям должен был действовать до 14 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские железные дороги до конца года продлили действие понижающего коэффициента в 0,9259 (скидка 7,41%) к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, говорится в сообщении холдинга.

Компания ввела скидку 16 июля 2019 года, объяснив это неблагоприятной ценовой конъюнктурой на западных рынках угля. Понижающий коэффициент к тарифу на перевозку по недозагруженным направлениям, в том числе в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, должен был действовать до 14 сентября.

"Скидка позволила нивелировать введенную с 2019 года экспортную надбавку (коэффициент 1,08) на перевозку угля и нарастить объемы погрузки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна", - говорится в сообщении.

В РЖД отмечают, что на данный момент сохраняется дисбаланс в географии перевозок угля со смещением основных объемов в адрес Дальнего Востока. В то же время в направлении морских портов Северо-Кавказской железной дороги остаются резервы по наращиванию погрузки.

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