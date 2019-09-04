Красноярские власти сохранят экономический форум в региональном формате

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Красноярский экономический форум (КЭФ), от проведения которого решил отказаться федеральный центр, сохранят в формате региональной площадки. В следующем году его посвятят развитию Сибири, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь губернатора края Елена Уляшева.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил агентству, что федеральное правительство решило отказаться от проведения КЭФ. Вместо него планируется проводить форум нацпроектов, который пройдет в 2020 году в Казани, а в 2021 году - в Нижнем Новгороде.

"Красноярский экономический форум будет проводиться дальше. Он просто потеряет статус федерального и будет иметь статус сибирского. Краевое правительство начинало форум, ему его и продолжать", - сказала Уляшева.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что региональные власти давно выступали за изменение формата КЭФ, и в 2020 году его посвятят развитию сибирских регионов. "Сегодня к этому сложились все предпосылки. Во-первых, комплексный проект "Енисейская Сибирь" является номером один в стране с точки зрения масштабов и перспектив, во-вторых, в рамках территориального планирования у нас появился Ангаро-Енисейский кластер, готовится указ президента по его ускоренному развитию. Все эти факторы говорят нам о том, что красноярцы должны сосредоточиться на себе и близлежащих территориях", - сказал Усс, добавив, что форум пройдет во второй половине февраля.

Проекты "Енисейской Сибири"

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край в рамках единой экономической зоны, инициирован в конце 2017 года. Объем инвестиций в проект до 2027 года оценивается в сумму около 2 трлн рублей.

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко сообщил журналистам, что комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь" сегодня является одним из ключевых драйверов развития экономики трех регионов Сибири. "Продвижение инвестиционных проектов, реализуемых в составе КИП, станет важной составляющей форума. На его площадках планируется выработка предложений о новых мерах государственной поддержки реализации проектов, обсуждение механизмов территориального развития и повышения качества жизни. На форуме будут представлены новые проекты, а также результаты реализации уже заявленных инициатив", - подчеркнул Ладыженко.

О форуме

Впервые КЭФ прошел в 2004 году, он собрал около 700 участников. В разные годы он был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста. В 2008 году форум посещал в статусе главы правительства РФ Дмитрий Медведев, а в 2012 году - также будучи премьер-министром - Владимир Путин.

В 2019 году Красноярский экономический форум проводился в 16-й раз. Он проходил с 28 по 30 марта в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности. Ключевой темой форума стала роль конкурентоспособности в обеспечении развития российской экономики. ТАСС выступил стратегическим медиапартнером форума.