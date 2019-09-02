ЦБ определил условия для расчета собственных средств участников рынка ценных бумаг

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России установил минимальные уровни кредитных рейтингов банков, в которых профессиональные участники рынка ценных бумаг могут хранить активы, учитываемые при расчете размера собственных средств, а также при получении лицензий на осуществление профессиональной деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В соответствии с решением ЦБ, участники рынка ценных бумаг должны при расчете размера собственных средств учитывать денежные средства и/или драгоценные металлы, размещенные в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже "BBB+(RU)" по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства АКРА и "ruВВВ+" по шкале агентства "Эксперт РА";

Для иностранных кредитных организаций рейтинг должен быть не ниже "В1" по международной рейтинговой шкале Moody"s, либо "В+" по шкале S&P, либо "В+" по шкале Fitch.