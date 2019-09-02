В "Батькивщине" рассказали о "катастрофической ситуации" с запасами угля на Украине

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Запасы угля на складах тепловых электростанций Украины на 54% меньше, чем годом ранее, что в условиях вхождения в осенне-зимний период свидетельствует о катастрофической ситуации. Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады от фракции партии "Батькивщина" Михаил Волынец.

"Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа", - сказал он в эфире телеканала Zik. По его мнению, в ситуацию должно вмешаться новое руководство страны, поскольку это может угрожать стабильности электроснабжения предприятий зимой. Волынец считает, что нехватка угля напрямую связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы.

Ранее украинские СМИ сообщили, что по состоянию на 2 сентября на складах тепловых электростанций Украины находится 688,4 тыс. тонн угля, что в 2,2 раза меньше прошлогодних показателей.

В августе у президента Украины Владимира Зеленского состоялось закрытое совещание по ситуации в энергетике. Представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус признал, что отопительный сезон на Украине может быть осложнен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом и наличием споров с "Газпромом".