Накануне ВЭФ. Российско-китайский форум СМИ и открытие "Улицы Дальнего Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российско-китайский форум СМИ и торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока" состоятся в нулевой день Восточного экономического форума (ВЭФ) в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщил организатор форума - фонд "Росконгресс". Кроме того, в этот день состоится международная научная конференция, посвященная российско-китайским отношениям.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". Среди почетных гостей - президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Форум СМИ России и Китая

Одним из главных событий нулевого дня ВЭФ станет пятый форум СМИ России и Китая, в котором примут участие представители ведущих средств массовой информации, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.

"Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа", - сообщил фонд "Росконгресс".

Российско-китайские медиафорумы традиционно проводятся на полях крупных международных мероприятий. Так, в 2017 году третий форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. В 2018 году четвертый медиафорум прошел в Шанхае во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в КНР.

В рамках форума состоится пленарное заседание и две параллельные сессии: "Традиционные медиа в эру digital - перестроение бизнес-моделей и новые точки роста" и "Будущее телевидения: эфир, онлайн, Smart-TV, обмен контентом". С ключевым докладом на форуме выступит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Он расскажет о возможностях и угрозах для традиционных медиа в эпоху цифровой трансформации.

Открытие "Улицы Дальнего Востока"

Не менее заметным станет открытие на набережной ДВФУ выставки "Улица Дальнего Востока", где регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) представляют свои достижения и потенциал. "На выставке "Улица Дальнего Востока" представлены уникальные особенности 11 регионов ДФО, их экономический потенциал, туристические возможности, культурные традиции и инвестиционные проекты. <...> На "Улице Дальнего Востока" организованы ежедневные концертные программы субъектов ДФО, пройдут показы кассовых российских фильмов и конкурс поварского искусства "Мастер-шеф УДВ", - сообщил фонд "Росконгресс".

Так, при поддержке министерства сельского хозяйства там будут работать фестиваль "Таежные промыслы" и рыбный рынок, где посетители смогут познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока. В павильоне "Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации" молодые ученые ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН совместно с представителями госкорпораций и крупных IT-компаний расскажут об исследованиях и разработках, которые могут стать пилотными проектами в рамках создаваемых на острове Русский инжиниринговых центров госкорпораций.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития представят экспозицию "Дальневосточная деревня". Ее гости могут получить консультацию по программе "Дальневосточный гектар", ознакомиться с реализованными в рамках этой программы проектами, попробовать и купить продукцию, которую произвели получатели земли на своих участках: березовый сок, мед, дикоросы, натуральное мороженое и ягоды. Кроме того, на набережной ДВФУ в рамках "Улицы Дальнего Востока" пройдет конкурс обаяния и таланта "Краса Дальнего Востока 2019", а в спортивную программу выставки войдут парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу и "Игры территорий Дальнего Востока".

Российско-китайские отношения

Еще одним событием, посвященным сотрудничеству двух стран, станет международная конференция "Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР". "Конференция <...> станет крупнейшим научным событием в России, посвященным 70-летию образования Китайской Народной Республики. В ее работе примут участие ведущие российские и китайские историки, руководители вузов, исследовательских институтов и научных центров. Также состоится открытие историко-документальной выставки, приуроченной к 70-летию образования КНР", - говорится в сообщении.

С приветственным словом на пленарном заседании выступят, в частности, вице-президент Китайской академии общественных наук, гендиректор Института исторических исследований Китая Гао Сян и вице-президент Ассоциации бывших дипломатов Китая, профессор Дипломатической академии Чжоу Сяопэй. Участники конференции будут обсуждать различные аспекты международных отношений: историю развития, перспективы сотрудничества в сфере высшего образования, культуры, экономики, а также его новые направления. Конференция будет проходить в течение всего дня.

Культура и спорт

Жемчужиной культурной программы, которая начнется в нулевой день ВЭФ, станет выставка полотна итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа", которое будет представлено в отделении Сбербанка в ДВФУ с 3 по 5 сентября. Жители Дальнего Востока смогут впервые увидеть картину из собрания знаменитой флорентийской Галереи Уффици. С 8 сентября по 6 ноября картину можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, а с 17 ноября по 16 февраля 2020 года - в Эрмитаже, который станет главной площадкой Санкт-Петербургского международного культурного форума с 14 по 16 ноября.

Не менее значимой станет выставка картины Федора Решетникова "Опять двойка", которая будет представлена во Владивостоке впервые. Выставка в Приморской картинной галерее, которая пройдет с 3 сентября по 10 ноября, станет частью культурной программы ВЭФ и будет созвучна началу учебного года. В экспозиции будет развернут комментарий, представляющий контекст эпохи первого послевоенного десятилетия в фактах, датах и произведениях литературы.

Кроме того, в рамках культурной программы форума в кампусе ДВФУ будет развернут проект, который с помощью виртуальной реальности продемонстрирует применение новых технологий в искусстве и позволит познакомиться с крупнейшими представителями русского авангарда - Наталией Гончаровой и Казимиром Малевичем, а также классическим пейзажистом Иваном Шишкиным.

В рамках спортивной программы во вторник начнется международный турнир по игре го на кубок V ВЭФ. "Среди делегатов и почетных гостей турнира - руководители корейских ассоциаций го, а также члены бизнес-клуба го Индии, впервые приехавшие в Россию для участия в соревновании. Помимо классических соревнований, почетные гости турнира протестируют VR-го, проведя первый в истории виртуальный матч", - сообщил фонд "Росконгресс". Кроме того, члены оргкомитета - гендиректор Росгеологии Сергей Горьков и CEO Polymetal International Виталий Несис - запустят часы обратного отсчета к старту 41 чемпионата мира по игре го, который пройдет во Владивостоке в 2020 году.

Еще одним крупным событием нулевого дня форума станет этап мирового тура по керлингу WTC Pacific Ocean Cup, в котором примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии. Он начнется 3 сентября и продлится в течение нескольких дней.