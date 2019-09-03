Регионы ДФО не смогут сами покрыть запланированные на 2019 год расходы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) сталкивается с неравномерностью в распределении инвестиций, а регионы Дальнего Востока не смогут самостоятельно покрыть расходы, намеченные на 2019 год. Такие выводы содержатся в совместном исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и Росконгресса "ДФО - долгосрочно финансировать облигациями".

"Регионы ДФО не смогут самостоятельно покрыть запланированные на текущий год расходы, несмотря на профицит бюджетов в 2018 году и рост собственных доходов в начале 2019 года", - отмечается в пресс-релизе Росконгресса, распространенном во вторник. Сообщается, что общая потребность ДФО в долговом финансировании оценивается примерно в 180 млрд рублей в период с 2019 по 2021 год, а наиболее актуальным данный вопрос будет для Хабаровского края, Якутии и Бурятии.

Как показало исследование, среди источников финансирования регионов Дальнего Востока большая доля трансфертов из федерального бюджета. Так, по итогам 2018 года практически во всех регионах ДФО их доля превысила средний уровень по стране (19%), а в отдельных из них оказалась выше 40%.

"Регионы Дальнего Востока сталкиваются с рядом серьезных вызовов, в том числе с общей недостаточностью инвестирования в инфраструктуру, серьезной зависимостью от прямых федеральных бюджетных вливаний и неравномерностью распределения инвестиций. Решению этих проблем может помочь развитие финансирования путем размещения детально просчитанных долгосрочных облигационных займов", - приводятся слова генерального директора АКРА Игоря Зелезецкого.

По мнению АКРА, на Дальнем Востоке наблюдается значительный нереализованный потенциал, с точки зрения выпуска облигаций. На ДФО приходится лишь около 5% обращающихся на рынке облигаций региональных органов власти, при этом регулярно размещает облигации только Якутия.