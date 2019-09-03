Охват россиян в отдаленных селах цифровым телевидением обошелся в 90% бюджета перехода

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Охват россиян в отдаленных селах цифровым телевидением обошелся в 90% денег, потраченных на переход на цифру, сообщил генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко на пленарном заседании пятого форума СМИ России и Китая, который проходит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"90% бюджета строительства цифровой сети были направлены на охват 40% жителей России, которые живут в удаленных и труднодоступных районах", - сказал Романченко. Он уточнил, что страна уже прошла три из четырех этапов отключения аналогового телевещания - из 13 тыс. аналоговых передатчиков отключены около 10 тыс. Остался 21 регион, где 14 октября завершается переход на цифровое телевидение.

Романченко отметил, что десять лет назад только 44% жителей России принимали четыре телевизионных канала, а еще 27% населения могли смотреть только один-два телеканала. Сегодня 100% жителей страны могут принимать 20 телевизионных каналов, из них 98,4% - с эфира, а 1,6% - со спутника. За время строительства цифровой сети в России, то есть за 10 лет, продано 100 млн телевизоров и почти 20 млн телевизионных приставок.

По данным Романченко, с 2009 по декабрь 2018 года в среднем каждые восемь часов идет запуск очередного цифрового передатчика. Построенная сеть включает в себя более 10 тыс. передатчиков на более 5 тыс. передающих станций. Суммарная высота всех цифровых телебашен России составила почти 260 км. "Сегодня российская цифровая телесеть - самая большая работающая цифровая телевизионная сеть в мире", - подчеркнул он.

V Форум СМИ России и Китая проходит во Владивостоке во вторник на полях ВЭФ. Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, китайскую - заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.