Глава Роспечати заявил о снижении регистрации традиционных печатных СМИ в России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Снижение регистрации традиционных печатных средств массовой информации на 50% в год наблюдается в России. Об этом сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский.

"Роскомнадзор - ведомство, которое отвечает за регистрацию средств массовой информации, демонстрирует цифры, в соответствии с которыми идет резкое снижение вновь регистрируемых традиционных печатных СМИ - до 50% в год", - сказал Сеславинский.

При этом, отметил он, сейчас наблюдается активное создание сетевых изданий, электронных периодических печатных изданий.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.