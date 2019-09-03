"Дочка" ВЭБ.РФ и Daedeok Venture Partners создадут инвестфонд в $200 млн

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. VEB Ventures - "дочка" ВЭБ.РФ - и южнокорейская управляющая компания Daedeok Venture Partners договорились о создании совместного инвестиционного фонда объемом до $200 млн. Об этом говорится в пресс-релизе VEB Ventures.

"VEB Ventures и корейская управляющая компания Daedeok Ventures Partners (DVP) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого компании договорились о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $200 млн", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в фонде примут участие ведущие российские и южнокорейские финансирующие организации, государственный и частные инвесторы. Инвестиции фонда будут направляться на технологические компании России и Южной Кореи в таких областях, как технологии умного города, медицина и промышленность высоких переделов.

VEB Ventures входит в группу ВЭБ.РФ, создана для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures - финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки.