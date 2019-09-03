Чистая прибыль Highland Gold в I полугодии выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Показатель EBITDA золотодобытчика Highland Gold в первой половине 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличился по сравнению с показателем предыдущего года на 21%, до $86,54 млн. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла в 1,5 раза, до $45,7 млн, следует из отчета Highland Gold.

При этом рентабельность по EBITDA составила 50%, отмечают в компании. Выручка Highland Gold в отчетный период выросла почти на 19% и достигла $174,7 млн.

Капитальные затраты компании в первом полугодии возросли на 18% и составили $31,3 млн.

Чистый долг Highland Gold на конец первого полугодия равнялся $217 млн против $189 млн на конец 2018 года, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного периода составило 1,29х против 1,38х на конец 2018 года.

О компании

Деятельность Highland Gold сосредоточена вокруг трех основных производственных центров в Хабаровском, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе. На сегодняшний день компании принадлежит три действующих рудника, ряд проектов на стадии развития, а также геологоразведочные площади, одна из которых находится в Киргизии.

Основные акционеры Highland Gold - Евгений Швидлер (12,29%), Роман Абрамович (10,34%), Prosperity Capital Management (9,8%).