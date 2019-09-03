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"Ъ": доля российских фильмов в прокате снизилась до рекордных за четыре года отметок

В последние месяцы лидирующие позиции занимают фильмы из США
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Доля российских кинокартин в прокате России и СНГ составила 3,2%, этот показатель стал рекордно низким за последние четыре года. Соответствующие оценки представила во вторник газета "Коммерсантъ".

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Согласно данным издания, с мая по август 2019 года российские фильмы собрали 551,7 млн рублей, что в 2,9 раза меньше, чем в прошлом году. Кроме того, в три раза упала и посещаемость - с 7,3 млн до 2,5 млн зрителей.

Год назад доля российских фильмов в прокате составляла 11,5%.

За последние месяцы кинопрокат России и стран СНГ возглавляли, в основном, американские фильмы: "Мстители. Финал" (Avengers: Endgame), "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home), "Проклятие Аннабель" (Annabell Comes Home), "Король лев" (The Lion King).

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