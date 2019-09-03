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Почтовые операторы РФ и Монголии подписали соглашение для совместного развития сервисов

Стороны разработают портфель продуктов и услуг для объединенных наземных перевозок почтовых отправлений

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Почта России" и "Монгол Шуудан" (Почта Монголии) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании намерены совместно работать над развитием разных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе российского почтового оператора.

"Сегодня в Улан-Баторе гендиректор "Почты России" Николай Подгузов и гендиректор "Монгол Шуудан" (Почта Монголии) Анхбаатар Бадамрай подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмаагийн Баттулги", - говорится в сообщении.

Стороны планируют совместно разработать портфель продуктов и услуг для объединенных наземных перевозок почтовых отправлений, включая развитие премиальных сервисов, а также базовых логистических продуктов. "Для расширения канала своевременного и безопасного почтового обмена между Монголией и РФ назначенные почтовые операторы двух стран намерены совместно реализовать проект запуска грузового железнодорожного сообщения. Стороны также договорились разработать комплексное решение для российских экспортеров для стимулирования роста экспорта товаров в Монголию", - пояснили в компании.

По словам гендиректора "Почты России" Николая Подгузова, подписание соглашения является логичным продолжением многолетнего сотрудничества между российской и монгольской почтовыми администрациями.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ, включает 42 тыс. отделений по стране и объединяет около 335 тыс. работников. Ежегодно "Почта России" принимает примерно 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов), обслуживает порядка 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 3,2 трлн рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМонголияПодгузов, Николай РадиевичБаттулга, Халтмаагийн
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