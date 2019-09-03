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"Газпром нефть" введет в 2021 г. новую установку замедленного коксования за 50 млрд рублей

Новая установка будет предназначена для полной переработки тяжелых нефтяных фракций, что позволит Омскому НПЗ увеличить выпуск бензина и дизельного топлива с каждой тонны переработанной нефти

ОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Омский НПЗ "Газпром нефти" завершает монтаж главной секции новой установки замедленного коксования. Ее ввод запланирован на 2021 год, инвестиции в проект составляют 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба завода.

"Это часть программы по развитию коксового производства ОНПЗ, которая включает реконструкцию действующей установки и строительство новой. Развитие комплекса замедленного коксования снизит его воздействие на окружающую среду и повысит эффективность нефтепереработки", - отметили в компании.

Новая установка замедленного коксования предназначена для полной переработки тяжелых нефтяных фракций. В результате Омский НПЗ увеличит выпуск бензина и дизельного топлива с каждой тонны переработанной нефти.

"Программа развития Омского НПЗ позволяет не только повышать операционную эффективность производства, но и внедрять самые современные природоохранные технологии. Новый комплекс замедленного коксования - наглядный пример подхода, когда рост производства сопровождается сокращением воздействия на экологию", - добавил генеральный директор НПЗ Олег Белявский.

Омский НПЗ - крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод. По итогам 2018 года он переработал 20,998 млн тонн нефтяного сырья.

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