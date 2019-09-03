Суд в Петербурге отменил решение о взыскании дивидендов с экс-акционеров "Трансаэро"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение нижестоящего Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, который постановил взыскать дивиденды с экс-акционеров проходящей процедуру банкротства авиакомпании "Трансаэро" - семьи Плешаковых и главы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяны Анодиной - за 2013 год на сумму около 60 млн рублей. Об этом говорится в определении суда.

Согласно документу, решение первой инстанции - Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который изначально отказал во взыскании дивидендов по ходатайству конкурсного управляющего "Трансаэро", оставлено в силе. "Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда отменить. Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставить без изменения", - говорится в определении.

Ранее в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обратился конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт, который потребовал взыскать дивиденды с Анодиной, а также с экс-председателя совета директоров перевозчика Ольги Плешаковой, сооснователя компании Александра Плешакова, а также с их дочерей Татьяны и Натальи Плешаковых. Первая инстанция во взыскании отказала, апелляционный суд постановил взыскать с них в общей сложности около 60 млн рублей. Решение было обжаловано ответчиками в арбитраже Северо-Западного округа, после чего суд приостановил решение о взыскании до рассмотрения жалобы.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей, в октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в 2017 году "Трансаэро" была признана банкротом.

В сентябре 2015 года Ольга Плешакова сообщила, что она и ее дочери больше не являются акционерами "Трансаэро". Плешакову и Анодину, а также Ольгу Плешакову ранее в суде пытался привлечь к субсидиарной ответственности на сумму около 250 млрд рублей банк ВТБ, однако арбитраж Петербурга приостановил рассмотрение данного дела.

Причины отмены решения

Как следует из определения арбитража Северо-Западного округа, изначально конкурсный управляющий указывал, что выплата дивидендов была осуществлена менее чем за три года до возбуждения в отношении "Трансаэро" дела о банкротстве, что, согласно российским законам, относится к так называемому периоду подозрительности. "На момент выплаты дивидендов ответчикам должник отвечал признаку неплатежеспособности в связи с прекращением им исполнения части своих денежных обязательств перед другими кредиторами, а также обязанностей по уплате обязательных платежей", - отмечается в документе.

Апелляционный суд счел, что факт получения в 2014 году Плешаковыми и Анодиной, являющихся на тот момент акционерами, выплат за прошедший год "может быть квалифицирован в качестве действия, направленного на причинение вреда должнику ["Трансаэро"] и его кредиторам".

Вышестоящая инстанция, рассмотрев жалобу, пояснила, что при первоначальном рассмотрении иска арбитраж Петербурга установил, что в бухгалтерской отчетности 2014 года и первого квартала 2015 года отражено, что компания продолжала работать и обслуживать пассажиров, получала от этого прибыль и имела план по выходу из финансового кризиса. "Материалами банкротного дела и бухгалтерской отчетности должника подтверждается устойчивое финансовое положение должника на момент совершения оспариваемых сделок. Так, согласно бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года, активы должника составляли 104,96 млрд рублей и превышали кредиторскую задолженность - 25,57 млрд рублей более чем в четыре раза", - говорится в материалах дела.

В конце следующего года активы "Трансаэро" также превышали задолженность в два с половиной раза. Таким образом, Арбитражный суд Северо-Западного округа пришел к выводу, что на момент выплаты дивидендов у "Трансаэро" не было признаков неплатежеспособности.

Кроме того, суд, отменяя решение о взыскании, обратил внимание на то, что вместе с Плешаковыми и Анодиной, дивиденды за 2013 год получили все 200 акционеров авиакомпании. "Однако конкурсный управляющий обратился с заявлением об оспаривании выплат только пяти акционерам, что свидетельствует о необоснованном и неправомерно избирательном подходе конкурсного управляющего к оспариванию отдельных сделок", - говорится в документе.