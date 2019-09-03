Козак и Трутнев поручили внести законопроект о допуске частных инвесторов на шельф Арктики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев по итогам совещания в августе поручили внести законопроекты по расширению допуска частных инвесторов для разработки шельфа Арктики, следует из протокола совещания, опубликованного на сайте правительства РФ.

Проект должен предусматривать "расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ". При этом поручено проработать вопрос о наделении "специальной государственной компании функциями по координации работы таких недропользователей".

В документе также говорится, что решение о продлении срока действия лицензии будет осуществляться по решению правительства на основании "согласованных предложений" Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития, Минфина и ФАС.

Буровые платформы и проектное финансирование

Вице-премьеры также поручили Минпромторгу совместно с компаниями проработать вопрос о строительстве буровых платформ высшего ледового класса.

Решено также изучить вопрос о доступности проектного финансирования для арктических проектов "с учетом целесообразности финансирования по ставке 2-3% годовых в валюте". Согласованные предложения по этому вопросу должны представить Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития совместно с ЦБ и ВЭБ.РФ.

Доступ на шельф

По закону только подконтрольные государству компании (в которых государству принадлежит не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 года на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения действует мораторий, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Трутнев оценивал ресурсы шельфа Арктики в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн куб. м газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа в частности остается крайне низкой, подчеркивал он. Трутнев также указывал на проблемы, в том числе с соблюдением лицензионных соглашений.