Южная Корея намерена увеличить инвестиции в создание "умных" сельскохозяйственных ферм

СЕУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Республики Корея получит из бюджета 203 млн долларов на развитие современных технологий в фермерском хозяйстве. Как сообщает газета The Korea Herald, объем бюджетных средств на эти цели увеличится в полтора раза.

"Наши фермеры могут серьезно отстать от мировых лидеров, если мы не начнем внедрять последние разработки на практике", - предупредил представитель министерства.

Согласно предложенному плану, денежные средства должны пойти на финансирование проектов "умных" ферм, в которых часть сельскохозяйственных работ будет выполняться автоматически без участия человека. К примеру, концепция предполагает использование беспилотных тракторов и роботизированных систем доения.

Правительство планирует создать льготную программу аренды и продажи технологических новинок, а также организовать для сельскохозяйственных работников специальные курсы по эксплуатации современного оборудования .

Газета отмечает, что данная мера призвана повысить конкурентоспособность южнокорейских фермеров на случай полного устранения торговых барьеров для иностранных производителей на внутреннем рынке. Сельское хозяйство считается наиболее уязвимой отраслью экономики страны и защищено высокими пошлинами.

Республика Корея - далеко не единственная страна, которая ведет исследования в данном направлении. В июле текущего года Китай объявил о создании сельскохозяйственного робота, способного самостоятельно передвигаться между рядами теплиц и собирать всю необходимую информацию о выращиваемых растениях.