В Амурской области разработают региональную программу защиты от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минстрой Амурской области получил поручение разработать региональную программу защиты от паводка, сообщил во вторник в интервью ТАСС губернатор региона Василий Орлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы такую программу Минстрою [региона] поручили проработать, определить участки, определить потребности", - сказал губернатор.

Он уточнил, что регион готов с 2020 года самостоятельно, не дожидаясь дополнительных федеральных средств, начать строить объекты для переселения граждан с затопляемых зон. "Предварительно по 30-40 домов мы можем спокойно строить в год, это пока нерешенный вопрос, но, как вариант, через наше ипотечное агентство, финансируя его из областного бюджета, и потом в случае потребности в этом жилье можем его оперативно передавать в пользу тех или иных граждан, или ипотечные программы какие-то реализовывать. Но то, что это действительно должно быть программное мероприятие, то есть взаимно увязанное по срокам, потребностям, исполнителям на длинном горизонте планирования, это, бесспорно, так", - отметил губернатор.

Орлов отметил, что в регионе были примеры, когда после наводнения 2013 года на возвышенностях стоили инфраструктуру и жилье. Положительные стороны он видит в том, что люди могут переселиться в привычные условия - если человека, привыкшего жить в частном доме, переселить в квартиру, это зачастую означает создать ему значительный дискомфорт. Кроме того, переселиться могут люди, знакомые друг с другом, которые раньше жили по соседству, чтобы и на новом месте быть соседями.

По словам губернатора, в регионе для начала необходимо определить затопляемые зоны. "В этих зонах, об этом говорил президент [РФ Владимир Путин] недавно, и мы считаем, что это очень своевременный и правильный тезис о том, что надо людям, во-первых, запретить селиться на этих территориях, а во-вторых, что касается Амурской области, нужно понимать источники финансирования", - подчеркнул собеседник.

В Амурской области из-за паводка с 25 июля действует режим ЧС. В регионе оказались подтоплены 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок, 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы площадью около 250 тыс. га.

О форуме

V ВЭФ пройдет 4-6 сентября, 3 сентября - нулевой день форума. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.