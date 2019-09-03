Кабмин и РФПИ подпишут соглашение о развитии искусственного интеллекта

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение подписать соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о координации усилий по развитию в стране искусственного интеллекта. Соответствующее распоряжение, как сообщила пресс-служба кабинета министров, подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Предмет соглашения - координация правительством России и Управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций совместных усилий, направленных на ускорение технологического развития и достижение Россией позиции одного из лидеров на глобальных технологических рынках в высокотехнологичной области "Искусственный интеллект". Основным механизмом соглашения будет разработка и реализация "дорожной карты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Данный документ, как сообщила пресс-служба, призван привлечь производственные, научные, образовательные и иные организации объединить усилия для достижения целевых показателей технологического развития России.

Как отмечается в тексте соглашения, которое должны будут подписать вице-премьер РФ Максим Акимов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, планируется предпринять меры по обеспечению инвестирования средств в российские компании, работающие в сфере "Искусственный интеллект", содействовать их выходу на международные рынки, добиться достижения Россией одной из лидирующих позиций на глобальных технологических рынках в области искусственного интеллекта.

"Дорожная карта" обеспечит конкуренцию в сфере разработок ИИ

Согласно тексту соглашения, правительство и РФПИ подготовят "дорожную карту" совместных усилий по развитию разработок в сфере искусственного интеллекта. При этом стороны намерены обеспечить развитие рыночных отношений и исключение любых односторонних действий, направленных на ограничение в РФ конкуренции в данной сфере "посредством получения контроля за деятельностью частных российских компаний, включая субъекты малого и среднего предпринимательства".

Кроме того, должна быть обеспечена "открытость к международному сотрудничеству и кооперации при соблюдении национальных интересов".

Правительство РФ обеспечит создание комфортной регуляторной среды для развития высоких технологий, включая устранение административных барьеров, совершенствование стандартизации и технического регулирования, установление экспериментальных правовых режимов, в том числе для расширения возможностей осуществлять рисковые инвестиции.

Правительство также рассмотрит возможности применения мер налогового стимулирования, финансовой поддержки, в том числе, при необходимости в форме бюджетных инвестиций.

РФПИ поможет компаниям из РФ стать глобальными лидерами

Как отмечается в тексте проекта соглашения, РФПИ обеспечивает в рамках реализации "дорожной карты" инвестиции в российские компании в высокотехнологичной области "Искусственный интеллект" самостоятельно или совместно с международными партнерами.

Кроме того, РФПИ будет осуществлять инвестиции в российские компании, формирующие инфраструктуру для развития технологий искусственного интеллекта, включая формирование и создание облачных технологий, центров хранения и обработки данных. Среди задач РФПИ - вывод российских компаний на международные рынки в целях создания глобальных компаний - лидеров.

Как отмечается в тексте соглашения, РФПИ совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова займется созданием центра развития искусственного интеллекта, к участию в котором планируется пригласить ведущие международные научные исследовательские центры.