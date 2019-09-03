ФАС признала импортера продукции Philips виновным в координации цен на смартфоны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус" (официального импортера продукции Philips) виновным в координации цен на смартфоны, которая привела к поддержанию цен на них. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Дело в отношении импортера было возбуждено 3 июня 2019 года по результатам внеплановой проверки ФАС, проводившейся в 2017 году. ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус" подозревали в нарушении части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

"2 сентября 2019 года ФАС России признала ООО "Сангфей СЭС Электроникс Рус" виновным в осуществлении незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов Philips, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны Philips моделей: Philips S309, Philips S307, Philips S337, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов", - говорится в сообщении службы.

"Это уже не первое дело ФАС в отношении производителей и официальных импортеров техники по координации цен на свою продукцию. Такая антиконкурентная практика нами периодически выявляется и пресекается. Мы и дальше будем продолжать внимательно следить за этими рынками и ценообразованием на технику в ритейле", - приводятся в публикации слова заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского.